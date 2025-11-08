Иркутский пианист Денис Мацуев чуть не лишился карьеры из-за травмы руки в Пекине

Неприятный случай произошел с уроженцем Иркутска, пианистом-виртуозом Денисом Мацуевым во время тура по Азии. Водитель случайно прижал музыканту руку дверью автомобиля, в результате чего последний чуть не получил серьезную травму и не лишился карьеры.

«В этот момент были не только искры из глаз, но и пробежала вся моя сценическая жизнь. Для обычного человека, если рвется сухожилие, это ничего страшного, заживает за неделю, а для пианиста это конец всего. Если фаланга не разгибается – о концертах и вообще обо всей концертной жизни можно забыть. Это было тревожно», – рассказал Мацуев изданию «Абзац».

Однако музыканту повезло: снимки показали, что все в порядке. Более того, он вышел на сцену и отыграл концерт продолжительностью три часа, а также выразил готовность не прерывать тур и дать еще более 20 концертов в Азии.