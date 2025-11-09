Новости

Гаражный кооператив загорелся в Иркутской области

Пожар произошел накануне в гаражно-строительном кооперативе «Галачинский-2» в городе Братске Иркутской области. Во время инцидента огонь повредил имущество, пострадал человек.

<p>Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, на момент прибытия первого подразделения автомобиль и личные вещи, находящиеся внутри гаража, были охвачены пламенем. На улице был обнаружен 59-летний мужчина. С отравлением угарным газом его госпитализировали.

Пламя на 24 «квадратах» ликвидировали 10 огнеборцев и две единицы техники. Причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки.


