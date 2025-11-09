Новости

Мужчины погибли в гаражном кооперативе в Ангарске: возможно отравление

Тела двоих мужчин обнаружили одном из гаражных кооперативов в городе Ангарске Иркутской области. По факту происшествия проводится проверка.

Как отмечает СУ СКР по региону, трупы нашли в боксе. Признаки насильственной смерти отсутствовали. Известно, что накануне погибшие распивали спиртные напитки и употребляли в пищу покупные продукты.

«Продажа продукции, приобретенной потерпевшими, в настоящее время приостановлена. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в СК.

Назначены необходимые судебно-медицинские и химические экспертизы, в том числе изъятых в боксе предметов. Опрошены очевидцы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


