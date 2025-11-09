Большинство иркутян выступают за полный запрет вейпов

Аналитики SuperJob провели исследование и выяснили, сколько жителей Иркутска поддерживают полный запрет вейпов. Оказалось, что таких большинство.

«Запрет на продажу вейпов, одобренный президентом РФ Владимиром Путиным, поддерживают 71% иркутян», – рассказали эксперты, уточнив, что горожане считают вейпы вредными для здоровья из-за синтетической химии в составе. Кроме того, многие мечтают и о запрете табака.

Иха вейпы выступают 12% респондентов, поскольку от них «ни мусора, ни дыма, они почти не пахнут», а также уверены, что запрет приведет к подпольным продажам. 10% заявили, что им все равно.

Женщины чаще мужчин поддерживают запрет – 78% против 64% соответственно. Среди горожан 35–45 лет значительно больше сторонников запрета – 80%, чем среди тех, кто моложе – 58%.