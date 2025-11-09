До +5 градусов потеплеет в Иркутске в понедельник

Синоптики дали прогноз на понедельник. В Иркутской области 10 ноября ожидаются положительные значения.

По региону ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-восточный и юго-западный подует со скоростью 5−10 м/с, температура ночью составит -2,-7°, при прояснении -12,-17°, днем 0,+5°, при облачной погоде -5,-10°, в Катангском районе ночью -17,-22°, местами до -32°, днем -11,-16°, местами -17,-22°.

В Иркутске ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5−10 м/с, температура ночью -5,-7°, днем +3,+5°.