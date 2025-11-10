За прошедшие выходные стало известно следующее: Россия начала оценку целесообразности проведения ядерных испытаний, Зеленского уличили в попытках помешать мирному урегулированию конфликта, названы условия, необходимые для получении большой пенсии, а в Иркутской области планируют реконструировать три аэропорта. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Оценка целесообразности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что после заявления президента США Дональда Трампа о проведении ядерных испытаний российские власти начали изучать ситуацию и оценивать целесообразность ответных мер. «В этой связи президент по итогам обсуждения дал поручение разобраться на базе Совбеза России в межведомственном формате с этим вопросом и прийти к выводу о целесообразности или нецелесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям», – заявил Песков.

Зеленский против мира?

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что США столкнулись с трудностями, уличив Владимира Зеленского в попытках помешать урегулированию конфликта на Украине, что его попросили не делать. «Тогда (в Анкоридже – прим. ред.) американцы заверили нас, что смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности», – сказал он. Отмечается, что Зеленский отказывается выводить ВСУ с каких-либо территорий.

Условия для большой пенсии

Названы идеальные условия для получение высокой пенсии в России. На такие могут рассчитывать жители Чукотского и Ненецкого автономных округов, а также Магаданской области – около 40 тысяч рублей. Также на высокие выплаты в старости могут рассчитывать IТ-директора, токари-карусельщики, карусельщики, руководители заводов, водители-механики, брокеры, стоматологи-имплантологи, чей доход выше 200 тысяч рублей в месяц.

Реконструкция аэропортов

Иркутская область получит федеральное финансирование на обновление трех аэропортов в 2028–2030 годах. Речь идет о авиаузлах Киренска, Ербогачена и Усть-Кута. Запланирован капремонт аэродромной инфраструктуры, установка светосигнального оборудования, размещение некапитальных сооружений и ряд иных работ.

Массовая авария

BMW устроил массовую аварию в Иркутской области. По предварительным данным, его водитель врезался в движущийся в попутном направлении автомобиль Honda Partner, когда ехал в сторону Иркутска. После удара Honda отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовиком MAN TGS. В результате происшествия водитель универсала скончался на месте, его пассажир был доставлен в больницу. По факту случившегося начата проверка.