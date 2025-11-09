Шесть многоквартирных домов снесут в Иркутске

До конца года в Правобережном округе Иркутска планируют снести шесть многоквартирных домов. Это связано с тем, что объекты были признаны аварийными – жители расселены.

«Демонтаж проведут на улицах Ипподромная, 5 и 7, Октябрьской Революции, 20, Напольная, 93, Каховского, 31/а, Первомайская, 38. В настоящее время завершились аукционы по определению подрядных организаций. Помимо этого, разрабатывается проектно-сметная документация по сносу МКД на Баррикад, 54/7», – рассказали в пресс-службе мэрии.

С начала текущего года в этой части города уже освободили семь земельных участков, где ранее располагались аварийные дома. Работы выполнили на Напольной, 77, Курортной, 13, Черского, 10 и 14, Урожайной, 7, Первомайской, 38а, Баррикад, 15.