Технологический сбор: в России введут новый налог для импортёров и производителей радиоэлектроники

В России утвердили введение специального механизма, получившего название технологического сбора, направленного на поддержание отечественного производства радио- и микроэлектроники. Соответствующие изменения были разработаны Министерством промышленности и торговли (Минпромторгом) совместно с Министерством финансов (Минфином). Законопроекты поступили на обсуждение в Правительство РФ 6 ноября текущего года, сообщает газета "Ведомости".
Плательщиками данного налога станут как отечественные производители, так и иностранные поставщики соответствующих товаров независимо от уровня локализации продукции. Для внутренних предприятий предусмотрена возможность воспользоваться мерами господдержки отрасли при условии соответствия установленным требованиям по уровню локализации производства.
Новый сбор затронет продукцию тех категорий, где российские предприятия занимают незначительную долю рынка. В дальнейшем перечень подлежащих налогообложению товаров будет формироваться поэтапно, постепенно увеличиваясь. Изначально сборы коснутся лишь готовых изделий.
Размер технологического сбора будет устанавливаться индивидуально для каждого вида товара и учитывать стоимость изделия. Максимальная фиксированная ставка составит не более 5 тысяч рублей за единицу дорогостоящих продуктов. Такая мера направлена на минимизацию нагрузки на бизнес.
Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года, давая компаниям достаточное время для адаптации. Собранные средства поступят в распоряжение государства и будут направлены исключительно на развитие радио- и микроэлектроники, однако общая сумма сборов пока официально не раскрывается.