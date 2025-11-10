Каким специалистам в Иркутской области предлагают зарплату выше рынка

Новости

В Иркутской области сохраняется разрыв между зарплатными ожиданиями соискателей и предложениями работодателей. Согласно исследованию hh.ru за октябрь, медианная предлагаемая зарплата в регионе составляет 80 тыс. рублей, тогда как ожидания кандидатов скромнее – 60 тыс. рублей.

Наибольший разрыв между ожиданиями и предложениями наблюдается в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг», где специалисты рассчитывают на доход в 150 тыс. рублей, что на 34,9 тыс. рублей выше медианных предложений на рынке труда. Также значительные расхождения зафиксированы в направлениях «Закупки», «Высший и средний менеджмент» и «Управление персоналом».

Наиболее высокие зарплатные предложения работодатели делают в сферах «Добыча сырья» (184,8 тыс. рубля), «Строительство, недвижимость» (164,1 тыс. рублей) и «Производство, сервисное обслуживание» (157,9 тыс. рублей). В этих отраслях предложения значительно превышают ожидания соискателей, что особенно характерно для вахтовых вакансий и рабочих профессий.


