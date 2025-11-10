Селлеры озабочены отсутствием изменений в возвратах на Ozon

Продавцы выступили против новых условий Ozon касательно процедуры возврата товаров, сообщает газета "Ведомости". Несмотря на рекомендации Федеральной антимонопольной службы (ФАС), маркетплейс принял решение изменить порядок обработки отказанных покупателями заказов, однако старая система так и не вернулась.

До изменений площадка требовала обязательный возврат всех непринятых клиентами товаров обратно на собственные склады. Теперь же, хотя формально эта практика отменена, согласно отзывам представителей бизнеса, товары всё равно продолжают поступать на распределительные центры Ozon, а обращения продавцов по поводу отправки заказанного назад принимаются долго и сложно.

Подобное положение вещей подтвердили представители Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), объединяющей владельцев пунктов выдачи, поставщиков маркетплейсов и небольших интернет-магазинов. Они считают, что перемены в правилах почти никак не отразились на реальных условиях функционирования бизнеса.

Ранее сообщалось, что крупнейшие маркетплейсы изменили требования для продавцов. Платформы выполнили рекомендации Федеральной антимонопольной службы, поступившие после многочисленных жалоб малого и среднего бизнеса. С 1 ноября Wildberries отменил индекс остатка товара. Ранее продавцы с низким показателем были вынуждены либо платить за хранение продукции по повышенному тарифу, либо соглашаться на автоматические скидки на нее. Также компания скорректировала опцию «Конструктор тарифов»: теперь можно отказываться от дополнительных услуг досрочно. Ozon, в свою очередь, изменил правила обработки возвратов для продавцов, которые сами хранят свой товар.