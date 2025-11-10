Новости

Сбербанк ищет арендаторов на бывшие площади IKEA в 14 ТЦ «Мега»

Компания «Сберлогистика», принадлежащая группе Сбербанка, ищет арендаторов для крупных площадей складских помещений, расположенных в 14 торговых центрах сети «Мега». Ранее эти объекты занимала международная торговая марка IKEA. Общая площадь сдаваемых помещений составляет около 400 тыс. квадратных метров. О поиске потенциальных пользователей складской недвижимости сообщили специалисты, сотрудничавшие с «Сберлогистикой», передаёт газета "Ведомости".

При этом сама компания отказалась комментировать данную информацию, как и Газпромбанк, владеющий этими торговыми центрами.

Стоит отметить, что торговые комплексы «Мега» перешли в собственность российского банка после продажи портфеля активов, совершенной шведским холдингом Ingka Centres в сентябре 2023 года. Сделка охватывала 11 регионов России, суммарная площадь купленных центров составила порядка 2,3 млн квадратных метров. Вскоре после приобретения актив был передан в управление специализированному оператору коммерческой недвижимости «Велес менеджмент». Однако официального подтверждения передачи собственности или дальнейшей судьбы указанных площадей от сторон не последовало.


