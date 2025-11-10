Два раза в одну реку? Больше трети россиян снова устраиваются на старое рабочее место

Специалисты нередко возвращаются на старые рабочие места спустя некоторое время после увольнения. Эксперты Calltouch провели исследование среди работников и работодателей, выяснив, что каждый третий сотрудник (38%) уже имел подобный опыт, а половина опрошенных знакомы с подобными примерами. Примечательно, что тенденция наблюдается даже среди высшего руководства компаний: каждая третья группа топ-менеджеров признавались, что однажды покидали организацию, но позже вернулись, сообщает газета "Ведомости".

Чаще всего сотрудники вновь приходят туда, откуда ушли, потому что не смогли устроиться на лучшие вакансии (так думает 49% опрошенных) либо потерпели неудачу в самостоятельном бизнесе или работе на себя (это отметили 9%). Ещё одной причиной респонденты называют комфортную рабочую атмосферу (об этом заявили 17%), появление интересных проектов внутри организации (каждый десятый участник опроса указал такую причину), улучшение условий труда и возможности удаленной работы (ещё 9%). Лишь небольшая часть сотрудников (около 4%) называет желание вернуться к старым коллегам и командной атмосфере, а совсем немного опрошенных (всего 2%) вовсе отрицают необходимость возвращаться.

Таким образом, рынок сталкивается с ситуацией, когда опытные работники готовы повторно принять предложение работодателя, а компании стремятся удержать ценные кадры, предлагая конкурентоспособные зарплаты и комфортные условия труда.

Ранее HR-специалисты сообщали, что в компаниях начали сокращать специалистов мидл-сегмента. Сокращения идут во многих сферах от IT до девелопмента и финансов. Правда, сокращения пока не носят массовый характер. Как следует из результатов опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», к оптимизации персонала готовится каждая десятая компания. В конце прошлого года такие планы были у 8% фирм. С тех пор также вдвое уменьшилась доля организаций, готовых нанимать новых сотрудников.