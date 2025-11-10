Илон Маск: Деньги исчезнут

Основатель Tesla Илон Маск предсказал возможное исчезновение традиционных денег в обозримом будущем. Такое заявление прозвучало на собрании акционеров компании.

«Вполне вероятно, что в будущем деньги перестанут существовать. Возможно, ценность будет выражаться в количестве вырабатываемой электроэнергии. Тогда богатство можно было бы измерять в ваттах», — шутливо предположил бизнесмен, добавив, что инвесторам Tesla, пожалуй, стоит подумать над удержанием акций компании.

Кроме того, ранее, в конце октября, выступая в популярном подкасте Джо Рогана, Маск высказал предположение, что искусственный интеллект способен полностью вытеснить смартфоны уже к началу следующего десятилетия. Основатель Tesla предполагает, что технологии позволят создавать интеллектуальные системы, адаптирующиеся к потребностям конкретного пользователя.

Позднее, в ноябре, президент компании-разработчика искусственного интеллекта OpenAI Сэм Альтман добавил масла в огонь, заявив, что нейросети вскоре заменят большинство административных обязанностей руководителя. Более того, Альтман выразил готовность уступить свою должность искусственному интеллекту, отметив: «Если я сам умею играть роль политика, почему бы ИИ не попробовать?»