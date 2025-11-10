Рост конкуренции на рынке труда: индекс резюме к вакансиям приблизился к 8

Индекс соотношения резюме к вакансиям в России продолжает расти, приблизившись к отметке 8, после которой начинается зона высокой конкуренции за рабочие места. В октябре показатель совершил резкий скачок с 6,4 до 7,3 пункта, что свидетельствует об увеличении числа соискателей на одну вакансию.

«После этой отметки начинается диапазон высокого уровня конкуренции соискателей за рабочие места, фактически ситуация довольно серьезной безработицы», – пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Наиболее напряженная ситуация складывается для офисных специалистов, где конкуренция достигает пика. В сферах стратегии, инвестиций и консалтинга на одно место приходится почти 38 резюме, также высокое давление испытывают представители креативных профессий, менеджеры, юристы и бухгалтеры. В то же время в розничной торговле, медицине и среди фармацевтов сохраняется дефицит кадров.