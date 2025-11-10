Новости

Налоги 2025, последние новости
Технологический сбор: в России введут новый налог для импортёров и производителей радиоэлектроники
АвтоВАЗ остановил продажи Lada Largus из-за проблем с рулём

АвтоВАЗ временно приостановил продажи автомобилей марки Lada Largus начиная с 21 октября 2025 года. Это связано с необходимостью дополнительного изучения информации о возможной неисправности, связанной с проблемой вращения руля, сообщили в пресс-службе Росстандарта. Ограничительная мера действует до окончания проверки комплектующих и проведения необходимых исследований, передаёт РБК.

Согласно сообщению ведомства, продажа автомобилей прекращена до завершения полной диагностики и возможного устранения выявленных дефектов. В связи с этим Российский стандарт направил АвтоВАЗу запрос относительно соблюдения технического регламента ТС, связанного с качеством изготовления автомобилей Lada Largus.

АвтоВАЗ отреагировал заявлением, что все автомобилисты, столкнувшиеся с проблемами, получили гарантийный ремонт. Этот случай стал очередным эпизодом после ряда предыдущих отзывов автомобилей бренда. Весной 2025 года завод отозвал 22 тысячи автомобилей Lada Vesta и 24 тысячи моделей Lada Largus из-за отсутствия модуля СВЭОС («Система вызова экстренных служб»).

Прецедентом стала жалоба автовладельцев на неисправность рулевого управления, приведшая к инциденту в сентябре 2025 года во Владимирской области, когда водитель потерял контроль над автомобилем вследствие внезапной блокировки руля.


