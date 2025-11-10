Российские маркетплейсы все чаще злоупотребляют скрытыми сборами

Крупные российские онлайн-магазины начали активно внедрять дополнительные платежи на заключительном этапе оформления заказа. Покупатели сообщают о новых сборах за сервис, доставку и упаковку, которые появляются после формирования корзины товаров. Об этом пишет газета «Известия».

«Особенно это неудобно, когда сумма заказа уже «подогнана» под остаток на платежной карте», – жалуется один из покупателей в социальных сетях.

В пресс-службе «Детского мира» пояснили, что компания предоставляет покупателям прозрачную информацию об условиях заказа на этапе формирования корзины. В «Самокате» сообщили, что тестировали сервисный сбор в размере 29 рублей в течение месяца на ограниченной аудитории, но по результатам пилота отказались от этой практики.

Представитель ассоциации РАТЭК Антон Гуськов отметил, что проблема манипулирования ценами не ограничивается скрытыми сборами. По его словам, непрозрачные алгоритмы выдачи товаров и продвижение продукции за отдельную плату также требуют законодательного регулирования.