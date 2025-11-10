Россия увеличивает количество индусов-мигрантов

Российско-индийские власти ведут переговоры о заключении соглашения, целью которого является защита прав трудовых мигрантов из Индии, работающих в России, и увеличение числа индийских рабочих в последующие годы. Информация об этом опубликована в издании The Economic Times.

Российская сторона планирует подписать документ во время запланированного визита президента Владимира Путина в столицу Индии — Нью-Дели. Поездка намечена ориентировочно на 5—6 декабря, сообщают местные издания NDTV и News18. Предполагается проведение встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, где помимо миграционного вопроса обсудят широкий спектр двусторонних вопросов, передаёт РБК.

Сообщается, что данное соглашение стало результатом встреч министерств труда обеих стран, прошедших в столице Катара — Дохе, 5 ноября. Российское министерство труда сообщило, что квота на въезд рабочей силы из Индии в Россию в 2025 году установлена на уровне 71 817 человек.

Индийские мигранты преимущественно работают в строительстве и текстильной промышленности, а также востребованы в областях машиностроения и электроники.

Ранее глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин сообщил, что в Россию прибудет 1 миллион мигрантов из Индии для восполнения нехватки высококвалифицированных кадров. Однако Минтруд это сообщение позже опроверг.