Минтруд: 720 тыс. человек легализованы на рынке труда за девять месяцев

За первые девять месяцев 2025 года в России легализовано около 720 тыс. человек, ранее занятых в теневом секторе экономики. Это на 100 тыс. больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

«С большинством из них были заключены официальные трудовые договоры, а часть оформились как самозанятые или зарегистрировали статус индивидуального предпринимателя», – уточнили в ведомстве.

Рост выявляемости нелегальной занятости связан как с эффективной работой межведомственных комиссий, так и с дефицитом кадров на рынке труда. При этом эксперты отмечают, что на фоне роста издержек бизнес продолжает пытаться экономить на страховых взносах путем неофициального найма.

Наибольшая концентрация неформальных трудовых отношений сохраняется в сферах торговли, автосервиса, бытовых услуг и индустрии красоты. Налоговые органы усилили контроль за гражданами, формально не работающими, но не декларирующими свои доходы.

Ранее индекс соотношения резюме к вакансиям в России приблизился к 8. После этой отметки начинается зона высокой конкуренции за рабочие места.