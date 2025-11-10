МТС включила гигабитный домашний интернет для жителей «Березового», «Атмосферы» и других микрорайонов Иркутска

МТС запустила новую телеком-инфраструктуру в жилых комплексах Иркутска «Очаг», «Атмосфера», «Источник», «Эволюция», микрорайоне «Березовый» и других.

Кроме этого, компания обновила существующую сеть и ускорила скорость интернета до 1 Гбит/с в многоквартирных домах, расположенных в разных районах Иркутска, в частности, на Маршала Жукова, Румянцева, Джамбула, Байкальской, Российской и других улицах.

«Наша работа ведется системно: мы подключаем новые жилые комплексы сразу к высокоскоростному домашнему интернету и обновляем уже существующую инфраструктуру в других домах. Сейчас гигабит доступен 95% домохозяйств, где есть наша фиксированная сеть. И мы продолжим ускорять домашний интернет», – отмечает директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.