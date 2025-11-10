Новости

Пожар в ТЦ «Хамелеон» в Усолье-Сибирском ликвидирован

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области сегодня утром произошел пожар в торговом центре «Хамелеон». Силами МЧС России открытое горение было полностью ликвидировано.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 8:40 по местному времени. Для тушения пожара к месту происшествия были направлены 8 единиц техники и 22 человека личного состава.

Площадь, пройденная огнем, составила 120 квадратных метров. В результате происшествия пострадавших нет.

Причины возникновения пожара в настоящее время устанавливаются дознавателями. Специалисты приступили к работе на месте происшествия.


