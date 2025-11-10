В иркутской школе №77 модернизировали актовый зал

В школе №77 Иркутска завершилась модернизация актового зала в рамках конкурса инициативных проектов «Есть решение». Помещение оснастили новыми театральными креслами, а также обновили световое и звуковое оборудование.

Теперь актовый зал представляет собой современное многофункциональное пространство для творческих занятий. Как отметили в администрации школы, обновленный зал позволит ученикам полноценно заниматься музыкой, танцами и театральным искусством.

Проект реконструкции был реализован благодаря победе в конкурсе инициативных проектов «Есть решение». В текущем году в рамках этой программы в Иркутске было реализовано 40 социально значимых предложений горожан.

На модернизацию школьного актового зала были направлены средства из муниципального бюджета в рамках программы поддержки местных инициатив.