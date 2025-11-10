В Иркутской области объявлено штормовое предупреждение на 11 ноября

В Иркутской области 11 ноября ожидаются неблагоприятные погодные условия. По данным Иркутского УГМС и МЧС России, в регионе прогнозируются порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с, мокрый снег и метели.

Особенно сложные погодные условия ожидаются в Слюдянском и северо-восточных районах, где днем местами прогнозируется сильный снег. На автомобильных дорогах области и города образуется снежный накат и гололедица.

В Иркутске переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой мокрый снег. Ветер утром и днем северо-западный с порывами до 14 м/с, в пригородной зоне – до 15-18 м/с.

На озере Байкал днем ветер усилится до 18-23 м/с, а вечером по средней части озера местами возможны порывы до 28 м/с. Прогнозируются мокрый снег и снег.