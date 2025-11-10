В Иркутской области стартовал прием заявок на конкурс «Мой добрый бизнес»

В Иркутской области начался прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес». Мероприятие проводится Министерством экономического развития РФ при поддержке правительства региона и Центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«У предпринимателей Иркутской области, некоммерческих организаций множество позитивных практик, которые достойны не только быть презентованы на федеральном уровне, но найти новых партнеров, поэтому всех приглашаем принять участие в конкурсе в этом году», – отметила заместитель министра экономического развития и промышленности региона Светлана Васильева.

Конкурс проходит по двум трекам: «Социальное взаимодействие» для крупного бизнеса и «Помощь со смыслом» для субъектов МСП и НКО. Участники могут подать заявки в семи номинациях, отражающих ключевые направления социально-экономического развития.

Региональный отбор продлится до 10 февраля 2026 года, после чего лучшие проекты будут участвовать в федеральном этапе. Победители получат призы от партнеров, информационную поддержку и возможности для развития своих проектов.