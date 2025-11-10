Доходы бюджета Иркутской области превысит 275 млрд рублей в 2026 году

В Приангарье прошли публичные слушания по проекту бюджета Иркутской области на период 2026-2028 годов. Участниками мероприятия стали первый заместитель председателя правительства региона Андрей Соковиков, зампред кабмина Александр Анчугин, министр финансов Екатерина Багайникова, депутаты, представители контрольных органов, муниципалитетов и общественности.

Екатерина Багайникова представила ключевые параметры проекта бюджета, подчеркнув, что основной целью документа является финансовое обеспечение социального благополучия жителей региона. Особое внимание уделено поддержке семей с детьми, что предусматривает выделение более 125 миллиардов рублей на реализацию соответствующих мер поддержки для порядка 149 тысяч семей.

Расходы на социальные нужды составляют более 60% общего объема бюджета, включающего затраты на здравоохранение, образование, социальную политику, культуру, спорт и развитие инфраструктуры. Важнейшими направлениями остаются национальные проекты, ориентированные на выполнение стратегических целей, поставленных президентом России.

При подготовке бюджета особое внимание уделяется сохранению стабильности финансовой системы региона в условиях изменений экономической обстановки. Общий объем доходов и расходов на 2026 год запланирован в пределах 275,1 млрд и 300 млрд рублей соответственно, увеличиваясь ежегодно примерно на 20 млрд рублей.

Участники заседания затронули вопросы оплаты труда, организации транспортного обслуживания, образовательной и социальной сфер. Получив ответы министров, были сформулированы рекомендации, которые направятся в правительство региона.