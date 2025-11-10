Новости

5,6% работников Иркутской области получают более 200 тыс. рублей

Иркутская область находится на 21 месте среди российских регионов по уровню заработных плат согласно исследованию распределения доходов. В регионе 5,6% работающих граждан получают свыше 200 тыс. рублей в месяц, в то время как 18,7% имеют доход ниже 45 тыс. рублей. Данные приводит РИА Новости.

Диапазон типичных заработных плат в Приангарье составляет от 51 до 114 тыс. рублей.

Среди соседних регионов лучшие показатели демонстрирует Красноярский край, занимающий 15 место с 8,1% высокооплачиваемых работников. В Республике Бурятия, находящейся на 31 позиции, доля получающих свыше 200 тыс. рублей составляет лишь 3,3%. Новосибирская область занимает 25-ю позицию.

Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, где более четверти работающих получают свыше 200 тыс. рублей ежемесячно. Наименьшие показатели зафиксированы в регионах Северного Кавказа.


