Бюджет Иркутска на 2026 год: доходы составят почти 38 миллиардов рублей

Депутаты обсудят бюджет Иркутска на 2026 год. Следующая думская неделя стартует 11 ноября заседаниями профильных комиссий, а 14 ноября пройдёт очередное заседание городского парламента. Центральным вопросом обсуждения станет проект бюджета Иркутска на следующий год и плановый период 2027—2028 гг., подготовленный администрацией мэра Руслана Болотова.

Работу начнут специализированные комиссии, занимающиеся различными направлениями деятельности муниципалитета. Всего запланировано семь заседаний, посвящённых различным аспектам развития города, включая жилищную политику, экономическое развитие, транспорт и социальную сферу.

Особое внимание уделят изменению муниципальных программ, касающихся жилищного строительства, управления городом, инфраструктуры, экологии, спорта, культуры и образования.

Согласно прогнозам, общий объем доходов в следующем году планируется в размере 37 млрд 823 млн рублей (в том числе 15 млрд 755 млн рублей межбюджетных трансфертов из областного бюджета), расходов – 37 млрд 436 млн рублей.


