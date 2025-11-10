Налог на роскошь принесет ФНС рекордные 5 млрд рублей от премиум-автомобилей

ФНС рассчитывает, что поступления от налога на дорогие иномарки составят около 5 млрд руб. Темпы сборов выше досанкционного периода на 27%. Парк таких машин вырос примерно на треть, до 33 тыс., а с 2019 года увеличился почти вчетверо. Рынок сместился в пользу частных владельцев: их доля расширилась до 70% против 30% у компаний. Москва остается главным донором, свыше 2 млрд руб. при примерно 13 тыс. авто, второе место у Санкт-Петербурга с почти 3 тыс. машин и начислениями на 453 млн, третье — у Московской области с 387 млн. Топ-5 замыкают Краснодарский край с 237 млн и Татарстан со 124 млн. На общую картину влияет обновление перечня Минпромторга от 29 марта, так как в реестр были добавлены и китайские марки. При этом 137,8 млрд руб. по транспортному налогу на 1 ноября 2025 года — это вся база, а не только люксовый сегмент.

– Спрос на премиальные машины держится на высоком уровне, а порог в 10 млн руб. фиксирует верх рынка и расширяет налогооблагаемую базу, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Так как география концентрирована, то контроль и сборы проще администрировать. Для бюджетов субъектов это заметная прибавка, а для владельцев рост совокупной стоимости владения, что может подталкивать часть покупателей уходить ниже порога или старше по возрасту.

Фискальный эффект пока нишевой, но стабильный. Пять миллиардов в масштабе федеральных доходов немного, но для регионов это ощутимая статья, особенно для столичных. Влияние на дилеров и импортеров неоднозначное, так как спрос есть, но налог усиливает фильтр по доходам и может сузить пул покупателей на вторичном рынке.

Наш базовый прогноз на 2025 год подразумевает рост поступлений до 6–6,5 млрд руб. за счет инерции спроса и расширенного перечня. Негативный сценарий включает около 5 млрд при охлаждении продаж из-за курсовых рисков и ужесточения условий ввоза. Оптимистичный сценарий предполагает до 7 млрд руб. при укреплении премиального сегмента и сохраняющемся расширении реестра моделей.

– Рынок чувствителен к порогу в 10 млн руб., поэтому любое изменение методики или перечня быстро отразится на сборах. Таким образом налог на роскошь по авто уже работает как адресный инструмент, дает бюджету устойчивый приток средств и не душит рынок, но расширение списка нужно дозировать, как и предупреждал президент. Следим за продажами в премиуме и очередным обновлением перечня Минпромторга. От этого зависит, будет ли эффект плавно расти или упрется в поведенческие ограничения покупателей, – резюмирует Владимир Чернов.