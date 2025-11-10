Иркутская область ставит амбициозные цели в химической промышленности: новые центры и технологии

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 10 ноября принял участие в пленарной сессии «Технологическое лидерство в химической промышленности: вызовы и достижения» в рамках XIII Московского международного химического форума. Глава региона изложил стратегию комплексного развития территорий Приангарья, связанных с химической промышленностью, как обязательное условие для успешной реализации национального проекта «Новые материалы и химия».

Фото с сайта https://irkobl.ru/.

В сессии также участвовали Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, депутат Госдумы от Иркутской области Мария Василькова, депутаты Госдумы, главы регионов, руководители крупных компаний и представители научного сообщества.

– Химическая отрасль является одной из системообразующих для нашего региона. В масштабах российского производства продукция химии иркутских производителей занимает значительную долю. Мощным импульсом для экономики региона станет создание нового химического центра на севере области в Усть-Куте, а также второе рождение города химиков – Усолья-Сибирского, – отметил Игорь Кобзев.

В Усть-Куте «Иркутская нефтяная компания» реализует масштабные проекты по повышению глубины переработки попутного газа, включая производство полимеров.

В Усолье-Сибирском создается производственно-технический комплекс «Восток» для переработки и утилизации отходов 1 и 2 класса опасности с последующим расширением мощностей для приема отходов 3 и 4 классов. Кроме того, на площадке планируется строительство комплекса по производству инновационных биохимических продуктов высокого передела: растворимой целлюлозы, продуктов ее передела и хлората натрия.

– Реализация проектов в Усолье стала возможной благодаря активной работе Государственной корпорации «Росатом» в рамках создания Федерального центра химии. Мы благодарны генеральному директору Алексею Евгеньевичу Лихачеву и коллективу корпорации за огромную работу на площадке бывшего «Усольехимпрома». Это важнейший проект для Иркутской области, – сказал Игорь Кобзев.

Губернатор также обозначил готовность региона приступить к реализации новых перспективных направлений в рамках нацпроекта.

– Это стратегически важные для страны производственные цепочки: лесохимия, углехимия, активные фармсубстанции. В Иркутской области уже есть возможности подключиться к реализации этих направлений. Будем благодарны за поддержку этих инновационных проектов, – заявил глава региона.

В заключение Игорь Кобзев сообщил о мерах комплексного развития территорий, включая разработку мастер-планов шести городов области, решение вопроса газификации, а также кадровое и научное обеспечение всех представленных проектов.