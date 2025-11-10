Врачи и айтишники довольны своей работой, остальные жалуются на низкую оплату и тяжелые условия

По данным опроса на портале SuperJob, в России своей работой больше всего удовлетворены медики и программисты, а меньше всего — продавцы, курьеры и охранники. На наш взгляд, степень удовлетворенности профессией связана прежде всего с зарплатой и условиями труда.

Так, наибольшую степень удовлетворенности выражают представители тех профессий, у которых зарплата, по крайней мере, в крупных городах, находится не ниже или превышает средний размер заработной платы по России. Например, средняя зарплата программиста в России превышает среднюю зарплату в целом по России в 1,8–2 раза, средняя зарплата врача в городах-миллионниках сопоставима со средним уровнем по стране. Чем выше дефицит кадров, тем, соответственно, выше зарплаты в соответствующих профессиях и уровень удовлетворенности работой.

– Оплата труда охранников на 6–10% ниже средней, продавцов — почти на треть, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – К тому же эти категории сотрудников сталкиваются со сложными условиями труда и отсутствием нормальных рабочих мест. А вот неудовлетворенность своей профессией курьеров, при том, что работники этой профессии в России очень хорошо востребованы, и в среднем зарплаты курьеров, например, в крупном бизнесе выше, чем средняя зарплата по России, скорее всего, вызвана нестабильностью доходов (чаще всего, оплата у курьеров сдельная), нередко - отсутствием социальных гарантий и отсутствием возможностей для карьерного роста.

В целом 45% опрошенных ответили, что довольны своей профессией, если бы была возможность начать карьеру сначала, сделали бы тот же выбор. К этим данным можно относиться двояко: с одной стороны, они показывают, что профессией удовлетворено весьма значительное число опрошенных, с другой — эта доля меньше половины.

– Это означает, что бизнес, особенно сфера торговли и услуг, может столкнуться с высокой текучестью кадров, если зарплаты не начнут расти, а условия труда — улучшаться. В то же время упомянутый опрос не отражает массовой неудовлетворенности работников своими профессиями, что могло бы способствовать росту безработицы, то есть пока ситуация на рынке труда далека от больших перемен, – резюмирует Наталья Мильчакова.