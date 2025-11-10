На автодороге Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово введен в эксплуатацию участок на подъезде к п. Усть-Ордынский

В Эхирит-Булагатском районе введен в эксплуатацию участок автодороги Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово с 51 по 55 километр. Он расположен на подъезде к административному центру района – поселку Усть-Ордынский. Ремонт провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Сегодня на объекте успешно прошла приемка выполненных работ.

– При проектировании ремонта мы учитывали высокую нагрузку на этот участок, особенно в туристический сезон, ведь эта дорога ведет на Малое море озера Байкал, поэтому является одним из самых загруженных туристических направлений. Важно и то, что там проходит маршрут школьного автобуса. Обустройство дополнительной полосы позволило нам повысить и пропускную способность, и безопасность движения, облегчив обгон транспорта на подъеме, – подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Специалисты компании-подрядчика выполнили полный комплекс работ: восстановили земляное полотно, уложили асфальтобетонное покрытие, установили барьерные ограждения и две автобусные остановки. Для обеспечения безопасного обгона на подъеме обустроили дополнительную полосу движения. Завершающим этапом стала установка дорожных знаков, сигнальных столбиков и нанесение разметки.

Автодорога Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово входит в опорную сеть России. В этом году на ней ремонтируют участки общей протяженностью более 46 километров. Так, в Эхирит-Булагатском районе ремонтируют отрезок с 62 по 72 километр. Сейчас там приводят в нормативное состояние мост через реку Куда, в следующем году отремонтируют дорожное полотно. Начаты капитальные ремонты двух участков в Жигаловском районе. Работы на них рассчитаны на два года, их завершат следующей осенью.

В дополнение к этому на дороге ремонтируют три моста, расположенных в Баяндаевском районе. На 118 км уже завершен ремонт моста через реку Каменка, еще два таких объекта – через реки Люра (124 км) и Горхон (150 км) — сдадут в эксплуатацию до конца года.

– На следующий год уже заключен контракт на участок 93 – 103 км, на состояние которого от жителей поступало много обращений. Он расположен между селами Олой и Ользоны. Там запланирована укладка нового покрытия, – сообщил директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Петр Демидов.