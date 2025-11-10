Новости

Германа Грефа поддержал Владимир Путин: дивиденды Сбербанка достигнут исторического максимум

Глава Сбера Герман Греф на встрече с Владимиром Путиным заявил, что чистая прибыль банка в 2025 году вырастет примерно на 6% г/г, что позволит увеличить и выплаты акционерам. В 2024 году Сбер направил на дивиденды 787 млрд руб., что стало крупнейшей суммой за всю историю российского рынка. Президент отметил, что такие показатели отражают устойчивость крупнейшего банка страны.

<p>Фото с сайта http://kremlin.ru/</p>

– Дивидендная политика Сбера предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какая из них выше. Банк строго придерживается этого принципа с 2020 года, когда восстановил выплаты после пандемийной паузы. Рекорд 2024 года — 34,84 рубля на акцию. Чтобы превзойти этот уровень, Сберу необходимо превысить результат чистой прибыли по МСФО за 2024 год, составившей 1,58 трлн руб., – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

С учетом заявленного прогноза рост на 6% г/г обеспечит Сберу прибыль в пределах 1,65–1,67 трлн руб. Если сохранять коэффициент выплат на уровне 50%, совокупные дивиденды могут достичь 820–835 млрд руб., а выплаты на акцию составят около 36–37 руб. Для этого банку потребуется поддержать высокую чистую процентную маржу, продолжить рост комиссионных доходов и удержать стоимость риска на уровне не выше 100 б.п. по кредитному портфелю.

<p>Фото с сайта http://kremlin.ru/</p>

– Если сценарий реализуется, 2025 год станет для Сбера новым максимумом по дивидендной доходности для акционеров. При текущей цене акций около 300 руб. дивидендная доходность может превысить 12%, что сохранит бумаги банка в числе лидеров дивидендного рынка. В базовом сценарии прибыль останется высокой, а ускорение темпов ее роста возможно при продолжении снижения ключевой ставки ЦБ и оживлении корпоративного кредитования во втором полугодии, – резюмирует Владимир Чернов.


