​Размер Фонда национального благосостояния достиг отметки в 13,2 триллиона рублей

В октябре Фонд национального благосостояния увеличился на 38,7 млрд руб., до 13,2 трлн руб. ($163,9 млрд, или ~6% ВВП). Ликвидные активы на счетах в Банке России составили около 4,16 трлн руб. (~$51,5 млрд). Доход фонда от размещения средств вне технических счетов Банка России с начала года оказался равен 6,4 млрд руб. (~$80,2 млн).

– Рост объема ФНБ выглядит скорее инерционным: он составил менее 0,3%. При этом доходность размещения средств остается минимальной, что говорит о сдержанности стратегии управления активами, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global..

Композиция активов тоже заслуживает внимания, так как на отдельных счетах учтены 209,1 млрд юаней и 173,1 тонны золота. Это указывает на курс к большей диверсификации и уход от доллара и евро. Такая структура подтверждает, что фонд работает не столько как накопительный инструмент, сколько как средство стратегической устойчивости, в том числе геополитической.

Для бюджетной и макроэкономической стабильности факт сохранения объема ФНБ на уровне 6% ВВП (прогнозируемого) важен, так как фонд остается резервом на случай шоков. Однако низкая доходность и почти стагнирующий рост заставляют задуматься, можно ли считать фонд активным ресурсом для новых проектов или он превращается в просто подушку безопасности.

– С точки зрения влияния на рынки прямого эффекта ждать не стоит. Объем фонда слишком мал, чтобы существенно влиять на курс рубля или доходность госдолга. Но показатель важен для укрепления доверия, потому что на фоне санкций и нестабильности фонд остается элементом финансовой устойчивости. Наш базовый прогноз предполагает, что доходность ФНБ останется низкой и он сохранит функцию резерва. При наиболее благоприятном развитии событий, предполагающем рост нефтегазовых доходов или смягчение санкций, возможно ускоренное пополнение фонда и повышение доходности через более активные зарубежные размещения. В пессимистичный сценарий закладываем частичное использование резервных средств для покрытия дефицита бюджета или погашения долгов, что снизит буфер фонда и уменьшит доверие к нему.

Таким образом, увеличение ФНБ до 13,2 трлн руб. подтверждает готовность государства сохранять резерв. Но текущие темпы и доходность говорят о том, что фонд выступает скорее стабилизирующим инструментом, чем драйвером экономического роста. Для усиления его роли в экономике требуется повышение доходности и более активное инвестирование, – резюмирует Владимир Чернов.