Индийские НПЗ отказываются от российской нефти в пользу сырья из США и Ближнего Востока

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) и Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) приобрели около пяти миллионов баррелей американской и ближневосточной нефти, сообщили источники Reuters. Эта покупка свидетельствует о поиске альтернатив российскому сырью из-за потенциальных санкционных ограничений, сообщает РБК.

HPCL закупила два миллиона баррелей западнотехасской нефти WTI из США и два миллиона баррелей сорта Murban из Абу-Даби, поставки запланированы на январь следующего года. Компания MRPL приобрела миллион баррелей иракской нефти Basra Medium с доставкой в первую неделю января.

Ранее обе компании временно прекратили покупку российской нефти, опасаясь последствий американских санкций. Этот шаг последовал за решением президента Дональда Трампа летом ввести дополнительные тарифы на импорт товаров из Индии, увеличив общую пошлину до 50 процентов.

Президент США неоднократно критиковал Индию за сотрудничество с Россией в энергетическом секторе. Согласно сообщениям, американский лидер утверждал, что правительство Индии обещало прекратить покупки российской нефти, но официальный Нью-Дели подчеркнул, что интересы потребителей и надежность поставок имеют первостепенную значимость.

Вследствие введения дальнейших санкций США против российских нефтяных компаний в октябре текущего года, ряд индийских НПЗ начали проверять контракты на торговлю российской нефтью. Ведущие предприятия, такие как Indian Oil Corp. (IOC), ожидают рекомендаций от властей относительно дальнейшего взаимодействия с поставщиками российской нефти.

В сложившейся ситуации многие индийские производители вынуждены искать замену российскому сырью, выбирая американские и ближневосточные аналоги, что создает неопределенность для российских экспортёров.