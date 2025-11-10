МТС, Мегафон и Билайн вводят временное ограничение интернета после путешествий за границу

Российские операторы мобильной связи начали рассылать своим клиентам уведомления о новом правиле, согласно которому доступ к мобильному интернету будет автоматически заблокирован сроком на одни сутки сразу после прибытия из-за рубежа. Об этом сообщают корреспонденты РБК, получившие соответствующие СМС-сообщения от компаний «Мегафон» и «Билайн», передаёт РБК.

Абонентов уведомляют, что ограничение введено в целях борьбы с мошенничеством и кибератаками. По возвращению в Россию пользователям придет специальное сообщение с предложением подтвердить свою личность посредством отправки проверочного кода. Пока клиент проходит процедуру идентификации, мобильные данные останутся отключенными.

При этом голосовая связь и ряд ключевых приложений и онлайн-сервисов, таких как банковские услуги, социальные сети, мессенджеры, электронные кошельки, государственные сервисы (например, портал «Госуслуг»), площадки электронной коммерции (Ozon, Wildberries, Avito) и мультимедийные платформы, продолжат функционировать без перебоев.

Подобная практика применялась ранее лишь для пользователей зарубежных SIM-карт, находящихся в международном роуминге длительное время или вовсе переставших использоваться. Теперь аналогичные правила вводятся и для отечественных карт.

Сообщается, что данная процедура призвана предотвратить атаки дронов и усилить безопасность мобильных сетей, сокращая риски злоупотреблений сим-картами злоумышленниками.