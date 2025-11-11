Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 ноября: 10 403,1602 руб/1 г золота и 126,8300/1 г серебра

ЦБ РФ с 11 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 403,1602 руб.
- 1 грамм серебра - 126,8300 руб.
- 1 грамм платины - 4 047,6001 руб.
- 1 грамм палладия - 3 636,0701 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,4504 р. (0,07%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3100 р. (0,24%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,5101 р. (0,77%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 33,0401 р. (0,90%).