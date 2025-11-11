Новости

Отставка правительства Украины инициирована партией Порошенко из-за коррупции

Фракция Европейского Солидарности (ЕС), возглавляемая Петром Порошенко, официально заявила о старте процедуры отставки действующего правительства Украины. Поводом стало расследование коррупционной деятельности ближайшего окружения президента Владимира Зеленского, связанное с предпринимателем Тимуром Миндичем, владельцем популярной студии «Квартал 95», сообщает РБК.

Партия подчеркнула необходимость замены текущего состава правительства, охарактеризовав его как «коррумпированный и неспособный эффективно руководить страной».

Фракция обратилась ко всем депутатам парламента, призывая подписать обращение о формировании «правительства национального спасения». Решение было принято вскоре после проведения обыска Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в доме Миндича, которого ранее подозревали в злоупотреблениях властью и возможном влиянии на политику государства через личные связи с главой государства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
