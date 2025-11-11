Новости

Трамп предупреждает о риске возврата $2 трлн из-за пошлин: «Катастрофа для США»

Дональд Трамп предупредил, что признание незаконности торговых пошлин США может привести к возврату более $2 трлн. В своем посте в социальной сети Truth Social он подчеркнул, что оппоненты США намеренно занижают суммы, чтобы создать иллюзию простоты решения проблемы, передаёт РБК.

По его словам, фактическая сумма возврата превысит 2 триллиона долларов, что станет «катастрофой для национальной безопасности» страны.

Трамп также отметил, что после введения пошлин в начале апреля 2025 года США ежедневно зарабатывают $2 миллиарда. Он пообещал выплатить каждому американцу, кроме тех, кто имеет высокий доход, по $2 тыс. из средств, полученных с таможенных пошлин.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин против десятков стран, но вскоре они были приостановлены, оставив только базовый тариф в 10%. Для Китая тарифы достигли 145%, что вызвало ответные действия Пекина. Вашингтон связывал введение тарифов с торговыми дисбалансами и вопросами безопасности.


