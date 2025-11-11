Новости

Трамп: Пошлины на Индию снизятся после отказа от российской нефти

Дональд Трамп объяснил, что высокие пошлины США на импорт из Индии связаны с закупками российской нефти. По его словам, пошлины были значительно снижены после того, как Индия прекратила поставки российской нефти. Трамп подчеркнул, что США планируют дальнейшее снижение пошлин.

Ранее, в августе, Трамп объявил о введении дополнительной 25-процентной пошлины для Индии, что увеличило общую пошлину на экспортируемые в США индийские товары до 50%. Он обосновал это тем, что Индия импортирует нефть из России. В октябре Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупку российской нефти. Однако МИД Индии заявил, что страна будет действовать в интересах своих потребителей, обеспечивая стабильные цены и надежные поставки нефти и газа.

22 октября США ввели новые санкции против российских нефтяных компаний, мотивируя это отсутствием заинтересованности России в мирном процессе. Американское министерство финансов предоставило компаниям месяц на прекращение операций, подпадающих под ограничения.


