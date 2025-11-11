ОАК сократила дальность полета МС-21 до 3830 км, но это покрывает большинство российских маршрутов

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в сентябре 2025 года обновила технические характеристики среднемагистрального самолета МС-21, сократив дальность полета версии МС-21-310 с 5100 км до 3830 км. Максимальная взлетная масса самолета осталась неизменной — 85 тонн. Несмотря на сокращение дальности, представители «Ростеха» подчеркивают, что текущие характеристики покрывают потребности большинства российских авиамаршрутов, так как 80% пассажиропотока приходится на рейсы протяженностью до 3000 км, передаёт газета "Ведомости".



Дальность в 3830 км позволяет МС-21 выполнять беспосадочные перелеты, например, из Москвы в Новосибирск. Однако эксперты отмечают, что при полетах на международные направления, такие как в турецкую Анталью, где расстояние составляет около 3700–3800 км, могут возникнуть сложности из-за перегруженности аэропорта летом.

В техническом задании Минпромторга от 2009 года для МС-21-300 указывалась целевая дальность полета 3500 км при 180 пассажирах. В процессе разработки и эксплуатации самолета его характеристики могут изменяться, что является нормой для авиастроения.

Сокращение дальности полета связано с увеличением массы самолета на 6 тонн в процессе импортозамещения. Это привело к необходимости увеличения максимальной взлетной массы, что создает потенциал для повышения транспортной производительности, включая заправку дополнительного топлива.