В Госдуме готовят революционные изменения закона об МСУ для агломераций

Комитет Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению предложил изменить законодательство для четкого определения понятия «агломерация» и урегулирования вопросов взаимодействия органов местного самоуправления (МСУ) в составе агломераций. Председатель комитета Алексей Диденко уточнил, что соответствующее поручение поступило от президента Путина еще 1 ноября 2025 года по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ), передаёт газета "Ведомости".

Итоговый доклад планируется представить Путину до 31 января 2026 года.

Президент поручил правительству совместно с региональными властями и местными администрациями реализовать пилотный проект во Владивостокской агломерации. Цель проекта — внедрить механизмы эффективного взаимодействия органов МСУ в рамках агломераций.Помимо этого, президент распорядился внести поправки в законодательство, устанавливающие единое определение термина «агломерация». Данные изменения должны быть подготовлены правительством и Государственной думой до 15 декабря 2029 года.

Эксперты полагают, что реализация проекта во Владивостоке послужит первым примером успешной интеграции агломерации в России. Политолог Ростислав Туровский указал, что главной проблемой управления агломерациями является наличие множества муниципальных образований, что затрудняет координацию действий. Возможные варианты взаимодействия включают соглашения между муниципалитетами, создание городских округов с внутригородским делением или управление территорией непосредственно субъектом Федерации.

Алексей Диденко видит перспективу возвращения городского округа с внутригородским делением в законопроект о МСУ для агломераций, поскольку этот механизм позволил бы эффективнее регулировать взаимодействие муниципальных структур.

Таким образом, перед государством ставится задача решить проблему правового оформления агломераций, обеспечив эффективную работу органов местного самоуправления и оптимизировав территориальное управление.

Напомним, 26 апреля 2025 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил с обращением к Законодательному собранию, в котором подчеркнул, что новый аэропорт Иркутска станет не только ключевым транспортным узлом, но и мощным катализатором экономического развития всей Иркутской агломерации. В состав Иркутской агломерации входят Иркутск, Ангарский городской округ, Иркутский муниципальный округ и Шелеховский район.

«В пределах агломерации проживает более миллиона человек, — отметил Игорь Кобзев. — Это почти половина населения нашей области. Мы должны максимально эффективно использовать потенциал этого проекта для создания новых возможностей для жителей и бизнеса».

Иркутская агломерация производит 40% от общего объема продукции региона и сосредотачивает 64% розничного товарооборота. Ежедневная трудовая миграция между населенными пунктами составляет 17%.