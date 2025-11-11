Рунет могут отключить от мировой сети при вмешательстве в выборы 2026 года

Роскомнадзор получит право отключать российский интернет от общемирового в случае угрозы информационной безопасности с 1 марта 2026 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин 6 ноября, наделив ведомство дополнительными полномочиями. Об этом пишет издание «Газета.ru».

«Может. Вы знаете, попытки влиять через интернет на выборы были. Были атаки на ДЭГ и на центральную избирательную комиссию, и слава Богу, нам удалось это предотвратить», – заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат не исключил, что Рунет могут отключить от мировой сети в случае вмешательства в парламентские выборы 2026 года. По его словам, в 2025 году уже фиксировались попытки вмешательства третьих стран в губернаторские выборы.

Право отключать российский интернет от общемирового получат Роскомнадзор, ФСБ и Минцифры. Основанием для таких мер могут стать угрозы устойчивости, безопасности и целостности работы интернета в России.