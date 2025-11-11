Спам-звонки в России сократились на треть после введения маркировки

После вступления в силу закона о маркировке телефонных вызовов компаний с 1 сентября 2025 года количество спам-звонков в России сократилось на 25–30%, сообщили представители операторов связи. В сентябре–октябре число спам-звонков, поступающих клиентам «Билайна», снизилось на 29% по сравнению со средним показателем летних месяцев, сообщил представитель компании. Аналогичную динамику отметил и оператор Т2, где количество спам-звонков уменьшилось на 25%, сообщает газета "Ведомости".

Представитель «Мегафона» подтвердил наличие тенденции к сокращению массовых обзвонов после введения маркировки, но не раскрыл подробностей. Представитель МТС отказался комментировать ситуацию.

Напомним, еще в феврале 2025 года министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что будет введен запрет на рекламные спам-обзвоны. Все звонки от организаций будут промаркированы, и абоненты смогут установить запрет на получение рекламных звонков через личный кабинет своего оператора связи. Это является частью законопроекта по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, одобренного правительством и внесенного в Госдуму.



Представитель Минцифры уточнил, что маркировка звонков будет касаться уведомлений о типе организации, таких как банки и полезные услуги. Маркировка не затронет звонки от граждан, и персональные данные не будут передаваться. Компании, совершающие звонки абонентам, обязаны предоставлять информацию о себе своему оператору связи. Если юридическое лицо не предоставит необходимые данные, вызов будет блокироваться.



Одной из ключевых новелл нового регулирования станет возможность абонентов установить запрет на получение массовых звонков от юридических лиц через оператора.