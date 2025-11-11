Новости

Прибайкальский юридический форум-2025
От Урала до Байкала: Второй Прибайкальский юридический форум собрал в Иркутске 400 участников из четырёх стран
«Потеря юридической оболочки не равно потере бизнеса» – Радмила Радзивил о банкротстве
Андрей Лабыгин: Налоговая реформа коснется 70% ИП Иркутской области, работающих на патенте
Все материалы сюжета

61% жителей Иркутской области планируют работать после выхода на пенсию

Большинство жителей Иркутской области намерены продолжить трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Согласно опросу hh.ru, 61% респондентов в регионе планируют работать на пенсии, а 3% рассматривают такую возможность.

Главным стимулом для продолжения работы 81% опрошенных назвали увеличение заработной платы. Вторым по значимости фактором стал социальный пакет, который важен для 42% респондентов. При этом 15% жителей региона хотели бы получить доступ к корпоративной пенсионной программе после выхода на пенсию.

Анализ резюме соискателей старше 61 года показал, что чаще всего они интересуются трудоустройством в сферах домашнего и обслуживающего персонала, рабочего персонала, транспорта и логистики. Навыки, которые они чаще всего указывают в резюме, включают организаторские способности и опыт деловых коммуникаций.

Среди цифровых компетенций пенсионеры чаще всего отмечают владение ПК и оргтехникой. Только 12% работников Иркутской области ответили, что ничто не может повлиять на их решение уйти на пенсию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес