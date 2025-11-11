Новости

Прибайкальский юридический форум-2025
От Урала до Байкала: Второй Прибайкальский юридический форум собрал в Иркутске 400 участников из четырёх стран
«Потеря юридической оболочки не равно потере бизнеса» – Радмила Радзивил о банкротстве
Андрей Лабыгин: Налоговая реформа коснется 70% ИП Иркутской области, работающих на патенте
Все материалы сюжета

Минстрой утвердил новую форму отчетности для управляющих компаний в ЖКХ

Минстрой России разработал новую форму отчетности для управляющих компаний, которая сделает их деятельность более прозрачной для собственников жилья. Согласно проекту приказа, УК будут обязаны ежегодно публиковать детализированные данные о доходах и расходах, включая средства от аренды общедомового имущества. Об этом пишет газета «Известия».

«В законодательстве есть требование к УК отчитываться за деятельность, но не было точной формы для отчета, – рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. – Отсутствие детализации позволяет УК манипулировать цифрами, что порождает недоверие».

Отчеты должны будут содержать информацию о стоимости закупки коммунальных ресурсов и их последующей реализации жильцам, детали ремонтных работ, данные о повышении энергоэффективности и остатках средств. Публиковать отчетность необходимо в течение первого квартала каждого года в системе ГИС ЖКХ.

Новые требования распространяются на все организации, управляющие многоквартирными домами, включая ТСЖ и жилищные кооперативы. Предоставление отчетов отнесено к лицензионным требованиям для управляющих компаний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес