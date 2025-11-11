Минстрой утвердил новую форму отчетности для управляющих компаний в ЖКХ

Минстрой России разработал новую форму отчетности для управляющих компаний, которая сделает их деятельность более прозрачной для собственников жилья. Согласно проекту приказа, УК будут обязаны ежегодно публиковать детализированные данные о доходах и расходах, включая средства от аренды общедомового имущества. Об этом пишет газета «Известия».

«В законодательстве есть требование к УК отчитываться за деятельность, но не было точной формы для отчета, – рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. – Отсутствие детализации позволяет УК манипулировать цифрами, что порождает недоверие».

Отчеты должны будут содержать информацию о стоимости закупки коммунальных ресурсов и их последующей реализации жильцам, детали ремонтных работ, данные о повышении энергоэффективности и остатках средств. Публиковать отчетность необходимо в течение первого квартала каждого года в системе ГИС ЖКХ.

Новые требования распространяются на все организации, управляющие многоквартирными домами, включая ТСЖ и жилищные кооперативы. Предоставление отчетов отнесено к лицензионным требованиям для управляющих компаний.