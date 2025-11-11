Новости

Средний срок ипотеки с господдержкой в России превысил 27 лет

Средний срок ипотеки с государственной поддержкой по итогам августа 2025 года составил 27 лет и 4 месяца. Наибольшая продолжительность кредитования зафиксирована по семейной ипотеке, где средний срок достиг 28 лет, что даже при льготной ставке в 6% приводит к двукратной переплате. Об этом пишет газета «Известия».

«Увеличение срока кредита позволяет гражданам снизить сумму ежемесячных выплат», – пояснили в Аналитическом центре «Дом.РФ».

По данным исследования, IT-ипотека демонстрирует схожие показатели со средним сроком 27 лет и 7 месяцев. Для Дальневосточной и Арктической ипотек, где установлен лимит в 20 лет, средний срок составил близкие к предельным 19 лет и 6 месяцев.

Рост сроков кредитования помогает заемщикам соответствовать требованиям ЦБ к долговой нагрузке, однако доля отказов по ипотечным заявкам продолжает оставаться высокой и в сентябре превысила 60%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
