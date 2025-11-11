«Известия»: Минфин не хочет возвращать полные выплаты по демпферу

Минфин России направил в правительство проект поправок ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс. Основные предложения ведомства касаются механизма расчета топливного демпфера и предусматривают продление специального коэффициента «Вспр» на 2027-2028 годы. Об этом пишет газета «Известия».

Как отмечается в сопроводительных документах, «мера снижает будущие потенциальные выплаты по демпферу». Коэффициент учитывает дисконт на российские нефтепродукты при определении экспортной альтернативы в формуле расчета демпфера.

По данным финансово-экономического обоснования, дополнительные доходы бюджета от продления механизма составят 422,8 млрд рублей в 2027 году и 493,1 млрд рублей в 2028 году. Суммарный эффект за два года может достичь почти 1 трлн рублей.

Ранее коэффициент «Вспр», учитывающий дисконт российской нефти Urals к марке Brent, был введен в сентябре 2022 года и должен был действовать до конца 2026 года. В 2023 и 2025 годах параметры коэффициента уже уточнялись.