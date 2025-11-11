Новости

Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 9 месяцев

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга (9-е место) по объемам ипотечного кредитования за 9 месяцев 2025 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего с января по сентябрь 2025 года Уралсиб выдал кредитов на 27,9 млрд рублей.

Также банк в этом исследовании входит в Топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке – 13,2 млрд рублей, объемам кредитования в рамках программы «Семейной ипотеки» – 11,3 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 01.10.2025 года – 152,2 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxyWrRJH

