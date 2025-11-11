Минюст предложил увеличить штрафы за экономические преступления в России

Министерство юстиции России разработало поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказания за экономические преступления. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложения 10 ноября, сообщили источники «Известий» в кабмине.

«Наказание должно быть адекватно реальной стоимости нанесенного ущерба, – заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. – Например, за мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской деятельности, предлагается увеличить максимальный размер штрафа до 1,5 млн рублей».

В полтора раза планируется повысить штрафы за причинение имущественного ущерба путем обмана, незаконное предпринимательство, незаконную банковскую деятельность и уклонение от уплаты налогов. При этом за некоторые составы преступлений увеличение будет более значительным – за использование чужого товарного знака штраф вырастет в 2,5 раза.

Необходимость повышения порога санкций связана с инфляционными процессами в экономике. С 2021 по 2023 год в России по экономическим преступлениям были осуждены 3,1 тыс. человек, причем более половины из них получили в качестве основного наказания штраф.