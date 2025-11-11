Забайкальцы могут рассчитываться за покупки с помощью айфонов

Владельцы айфонов теперь могут оплачивать покупки смартфоном с помощью сервиса «Вжух», который работает на базе технологии Bluetooth Low Energy.

Для осуществления оплаты не требуется никаких специальных настроек: достаточно установить новую версию СберБанк Онлайн и дать разрешение приложению на использование Bluetooth.

Когда на экране терминала появится сумма к оплате, клиенту потребуется запустить приложение СберБанк Онлайн, поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату. Оплата работает с любого экрана приложения и даже с экрана входа. Необязательно подносить смартфон близко — «Вжух» работает на расстоянии.

Эта технология имеет множество преимуществ. Например, оплата доступна по любым счетам вне зависимости от типа банковской карты (МИР, Visa, Mastercard) и даже при отсутствии интернета на устройстве клиента. За покупки клиентам начисляются бонусы Спасибо. Технология соответствует всем стандартам безопасности, применяемым в платёжной индустрии.

Технология «Вжух» доступна после установки новой версии СберБанк Онлайн — обновиться до версии 16.13 можно либо в офисах Сбера, либо воспользоваться услугой выездного менеджера.

Сервис «Вжух» стал самым успешным среди всех запущенных платежных методов — количество плательщиков, воспользовавшихся Вжух в течение 1 недели с момента запуска, на несколько порядков превысило аналогичный показатель по другим методам оплаты. Например, оплата по Системе быстрых платежей набрала такое же количество активных пользователей только через 6 месяцев после запуска, а Apple Pay — только спустя год и 1 месяц.

«Важным моментом считаем возможность осуществить оплату с помощью технологии Вхуж даже при отсутствии интернета на телефоне клиента. Таким образом, сервис «Вжух» в сочетании с ранее реализованной возможностью биометрической аутентификации при оплате, известной как "оплата улыбкой", позволяет Сберу предлагать клиентам уникальный клиентский опыт, обеспечивающий возможность проведения платежей в любых ситуациях независимо от внешних условий», — Александр Азаренков, заместитель управляющего Читинским отделением Сбера.