Чем грозит россиянам появление сбора на электронику?

В России в следующем году может подорожать электроника, поскольку такая продукция будет облагаться специальным сбором в размере 3–5% от стоимости каждого товара в такой категории, но не выше 5 тыс. руб. В Госдуме предлагают ввести подобный сбор как для импортеров электроники, так и для производителей такой продукции на территории России.

Подобное предложение объясняется тем, что у российских производителей электроники нет возможности конкурировать с аналогами из Китая, Тайваня и Южной Кореи, поскольку процентные ставки в этих странах ниже, чем российские. Аргументация выглядит довольно странной, поскольку до 2022 года процентные ставки в России были в разы ниже, и тогда непонятно, что мешало развивать конкурентоспособные производства с аналогами из Китая, а также Японии и США, поскольку продукция из ныне недружественных стран присутствовала на российском рынке официально.

«Последствия введения такого сбора в виде повышения цен очевидны, хотя, скорее всего, повышение цен на электронику на 3-5% окажется не критичным для того, чтобы влиять на рост инфляции в целом. Однако пока неясно, в какой мере этот новый фактический налог сможет повысить конкурентоспособность отечественной продукции и тем более – способствовать ее разработкам и производству с нуля, если в России аналогов зарубежной продукции не имеется. Насколько хорошо будет продаваться электроника российского производства после введения этого сбора, большой вопрос, поскольку он затронет даже малоизвестные в РФ бюджетные китайские бренды», – рассказала Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

После введения сбора им будет сложно устанавливать демпинговые цены на свою продукцию, но и у российских аналогов возможностей для демпинга будет немного.

В России на фондовом рынке (СПБ Биржа) представлен лишь один производитель электроники – ПАО «Элемент», но оно специализируется на продукции для промышленного применения. В определенной степени введение сбора на производителей электроники может повлиять на дочерние структуры Сбера или бизнес-единицы Яндекса, которые производят телевизоры, в том числе, с функциями Smart-TV и искусственным интеллектом, однако, скорее всего, рост затрат в этих подразделениях будет покрыт ростом цен.

«Наиболее негативное влияние в долгосрочном периоде введение сбора на электронику может оказать на акции ретейлеров электроники и бытовой техники, в основном на М.видео и Ozon, но вполне возможно, что в ассортименте этих ретейлеров может стать больше продукции российского производства, хотя достаточно дорогостоящей и покат не волне ясно, насколько конкурентоспособной по качеству с зарубежными аналогами», – заключает эксперт.